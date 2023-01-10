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Суд завёл дело на Дани Алвеса по обвинению в сексуальных домогательствах

Суд завёл дело на Дани Алвеса по обвинению в сексуальных домогательствах
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Верховный суд Каталонии подтвердил начало расследования по обвинению в сексуальном насилии против бразильского защитника Дани Алвеса. Об этом сообщает L'Equipe.

Женщина обвинила 39-летнего Дани Алвеса, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. 2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Каталонский суд завёл дело на игрока. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.

Дани Алвес выступает за мексиканскую команду «Пумас». Ранее футболист играл в составе «Барселоны». Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: L'Équipe

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