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Капитан «Ахмата» Уциев рассказал, за какую сборную болел на ЧМ-2022

Капитан «Ахмата» Уциев рассказал, за какую сборную болел на ЧМ-2022
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Капитан «Ахмата» Ризван Уциев сказал, что по ходу ЧМ-2022 начал симпатизировать сборной Марокко.

«В целом были очень интересные матчи, думаю, что всем понравилось. Жалко, что не было нашей сборной, а так — было очень интересно смотреть и наблюдать, как играют разные сборные. Уже по ходу чемпионата начал симпатизировать Марокко, очень сильно болел за них и переживал. Они сильно удивили, думаю, и меня, и всех», — приводит слова Уциева телеграм-канал «Ахмата».

На чемпионате мира в Катаре сборная Марокко заняла четвёртое место, став первой африканской сборной, которая сумела дойти до полуфинала турнира.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.

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