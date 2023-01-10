Александр Мостовой: какая разница, будет Промес на сборах «Спартака» или нет?
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию, что игрок «Спартака» Квинси Промес не поедет с командой на зимние сборы.
«Не думаю, что это потеря для Промеса или «Спартака». Какая разница, будет Квинси на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве. Может спокойно вести подготовку к возобновлению сезона с молодёжными командами. Возможно, что тут будет выполнять даже больший объём работы из-за дополнительной мотивации. Не считаю данную ситуацию какой-то проблемой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее сообщалось, что Квинси Промес может пропустить сборы в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
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