Александр Мостовой: какая разница, будет Промес на сборах «Спартака» или нет?

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию, что игрок «Спартака» Квинси Промес не поедет с командой на зимние сборы.

«Не думаю, что это потеря для Промеса или «Спартака». Какая разница, будет Квинси на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве. Может спокойно вести подготовку к возобновлению сезона с молодёжными командами. Возможно, что тут будет выполнять даже больший объём работы из-за дополнительной мотивации. Не считаю данную ситуацию какой-то проблемой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что Квинси Промес может пропустить сборы в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.