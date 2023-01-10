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«Ньюкасл» хочет купить Мукоко из «Боруссии»

«Ньюкасл» хочет купить Мукоко из «Боруссии»
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«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».

«Ньюкасл» сделал «Боруссии» устное предложение о трансфере 18-летнего Юссуфы Мукоко за € 30 млн. Самому форварду предложили зарплату в размере € 9 млн в год. Однако он хочет остаться в немецком клубе. «Ньюкасл» работает над тем, чтобы оформить сделку в ближайшее время.

18-летний Юссуфа Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в матче с Японией. В той игре немцы уступили со счётом 1:2.

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