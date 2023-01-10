«Ньюкасл» хочет купить Мукоко из «Боруссии»
Поделиться
«Ньюкасл» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфу Мукоко. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер в своём «твиттере».
«Ньюкасл» сделал «Боруссии» устное предложение о трансфере 18-летнего Юссуфы Мукоко за € 30 млн. Самому форварду предложили зарплату в размере € 9 млн в год. Однако он хочет остаться в немецком клубе. «Ньюкасл» работает над тем, чтобы оформить сделку в ближайшее время.
18-летний Юссуфа Мукоко сыграл 22 матча во всех турнирах за «Боруссию» Дортмунд в текущем сезоне. Нападающий забил шесть голов и сделал пять результативных передач. Форвард попал в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре и сыграл в матче с Японией. В той игре немцы уступили со счётом 1:2.
Новость по темеSport.es: «Барселона» назвала Мукоко условия для его подписания
Комментарии
- 10 января 2023
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:48
-
18:37
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:49
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:28
Партнерский контент