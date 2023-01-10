В CAS окончательно отклонили апелляцию РФС на решение ФИФА по участию в ЧМ-2022

В Спортивном арбитражном суде (СAS) окончательно отклонили апелляцию Российского футбольного союза на решение ФИФА отстранить команду от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Заявление опубликовано на сайте суда.
«Большинство членов комиссии приняло решение, что в чрезвычайных обстоятельствах, с которыми столкнулась ФИФА, решение было разумным и, вероятно, необходимым для обеспечения безопасности футбольных мероприятий», — сказано в заявлении.
Напомним, в марте 2022 года ФИФА и УЕФА решили отстранить российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой на безвременный срок. Отстранение может быть как снято в любой момент, так и продлено на следующие турниры. В связи с этим в российском футболе задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию: для обсуждения этого вопроса созвана специальная группа.
Последний официальный матч сборная России провела в ноябре 2021 года с командой Хорватии. В марте 2022 года подопечные Валерия Карпина должны были сыграть с Польшей в полуфинале стыковых матчей к ЧМ-2022.
Гинер — перед исполкомом РФС: Азия? Есть такая часть света. Видеоролик:
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