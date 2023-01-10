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Опубликовано расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу

Опубликовано расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу
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Опубликовано расписание первых матчей плей-офф Фонбет Кубка России по футболу верхней и нижней сеток. Посмотреть его можно в телеграм-канале Кубка России.

Верхняя сетка (первое-второе места Пути РПЛ):

22 февраля (время московское)

«Ростов» — «Урал» — 17:30
«Локомотив» — «Спартак» — 20:00

23 февраля

«Крылья Советов» — «Динамо» — 15:00
ЦСКА — «Краснодар» — 17:30

27 февраля

«Урал» — «Ростов» — 17:00
«Спартак» — «Локомотив» — 20:00

28 февраля

«Краснодар» — ЦСКА — 19:30
«Динамо» — «Крылья Советов» — 20:00

Нижняя сетка (Путь регионов и третьи места Пути РПЛ)

25 февраля

«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» — 14:30

26 февраля

«Уфа» — «Ахмат» — 14:30
«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» — 12:00

27 февраля

«Звезда» (Санкт-Петербург») — «Пари НН» — 14:30

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