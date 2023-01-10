Опубликовано расписание матчей четвертьфинала Кубка России по футболу

Опубликовано расписание первых матчей плей-офф Фонбет Кубка России по футболу верхней и нижней сеток. Посмотреть его можно в телеграм-канале Кубка России.

Верхняя сетка (первое-второе места Пути РПЛ):

22 февраля (время московское)



«Ростов» — «Урал» — 17:30

«Локомотив» — «Спартак» — 20:00



23 февраля



«Крылья Советов» — «Динамо» — 15:00

ЦСКА — «Краснодар» — 17:30



27 февраля



«Урал» — «Ростов» — 17:00

«Спартак» — «Локомотив» — 20:00



28 февраля



«Краснодар» — ЦСКА — 19:30

«Динамо» — «Крылья Советов» — 20:00

Нижняя сетка (Путь регионов и третьи места Пути РПЛ)

25 февраля



«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» — 14:30



26 февраля



«Уфа» — «Ахмат» — 14:30

«Акрон» (Тольятти) — «Торпедо» — 12:00



27 февраля



«Звезда» (Санкт-Петербург») — «Пари НН» — 14:30