Радченко заявил, что ни одна футбольная новость на новогодних праздниках его не удивила

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко признался, что на новогодних каникулах его не удивила ни одна футбольная новость.

«Ни одна футбольная новость на новогодних праздниках меня не удивила», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

52-летний Радченко в бытность игрока выступал в России за ленинградское «Динамо», «Зенит» и «Спартак». Позднее его карьера продолжилась в Испании, где он был футболистом «Расинга», «Депортиво», «Райо Вальекано», «Мериды» и «Компостелы». Также на его счету выступления в чемпионатах Японии и Хорватии.

Последним местом работы Радченко был «Зенит-2», где он работал помощником главного тренера.

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