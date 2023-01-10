CAS обнародовал мотивировочную часть по отклонённой апелляции российских клубов

Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал мотивировочную часть по отклонённой апелляции российских «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» на отстранение от еврокубков.
«Подобное решение не нарушает принцип политического нейтралитета и не является дискриминационным.
Решение о приостановке участия российских клубов в международных турнирах было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и последовательного проведения футбольных мероприятий для всех заинтересованных сторон европейского футбола», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте суда.
Напомним, в марте ФИФА и УЕФА приняли совместное решение отстранить российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Cборная России не смогла сыграть в стыковых матчах к ЧМ-2022, а московский «Спартак» — в 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».
Данное решение является безвременным: его могут как отменить, так и продлить в любой момент. По этому случаю в российском футболе начали обсуждать вопрос о возможном присоединении к Азиатской конфедерации.
- 10 января 2023
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