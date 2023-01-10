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Галтье — о критике президента FFF Ле Гре: у меня нет привычки бить лежачего

Галтье — о критике президента FFF Ле Гре: у меня нет привычки бить лежачего
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отреагировал на слова президента FFF Ноэля Ле Гре про экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

«Зидан заслуживает уважения, и я уверен, что он пользуется всеобщим уважением. Слова, которые были сказаны, вызвали сильную реакцию. Я не собираюсь комментировать эти слова. У меня нет привычки бить лежачего, поэтому я больше не буду комментировать эту ситуацию», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Ле Гре попал в скандал, позволив себе резкое высказывание о Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост тренера «трёхцветных» до того, как федерация продлила контракт Дидье Дешама до 2026 года. После этого функционер подвергся критике. Позже Ле Гре извинился за свои слова.

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