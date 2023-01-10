«Химки» объявили о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон

Футбольный клуб «Химки» объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым по взаимному согласию сторон.
«Денис Борисович, спасибо за стопроцентную самоотдачу в играх за красно-чёрных! Желаем успехов в дальнейшей карьере», — написал клуб в своём телеграм-канале.
Ранее Глушаков попрощался с клубом. «Пришло время двигаться вперёд. Покидаю «Химки» с тёплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в Премьер-Лиге. 67 матчей, 15 голов и пять ассистов — доволен и личной статистикой. Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнёров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — написал Глушаков.
- 10 января 2023
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