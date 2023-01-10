Гаджи Гаджиев рассказал, почему его не удивила зарплата Роналду в «Аль-Насре»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о финансовых условиях, предоставленных форварду Криштиану Роналду в саудовском клубе «Аль-Наср». Сообщалось, что ежегодно 37-летний футболист будет получать около € 200 млн.
«Меня уже давно ничего не удивляет. Мы столько всего видели, что я даже не знаю — что ещё может удивить. Обрадовать или огорчить — да, но не удивить.
Зарплата Роналду — большая сумма. Но если взять газету столетней давности и прочитать её, то можно подумать — это сегодняшний день. Давайте смотреть: в футболе ставки повышаются, так? Да. И очень тяжело будет справляться с финансовыми проблемами. Если так будет дальше всё двигаться, то как футбол будет существовать? Есть опасения. Даже «Барселона» попала в финансовый кризис.
Высокие зарплаты футболистов и трансферные сделки — снежный ком. Тут не удивляешься, а начинаешь думать — за счёт чего? Там продадут майки Роналду на миллиард с новой символикой — оттуда и получишь относительный возврат. Может быть, даже полный. Задумываешься, как так можно. Но это не удивляет», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 10 января 2023
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