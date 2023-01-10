Анчелотти — о Гаттузо: было много радостных моментов, но отношения не всегда были хорошими
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о взаимоотношениях с Дженнаро Гаттузо, который в данный момент тренирует «Валенсию».
«У нас с Гаттузо было много радостных моментов, потому что мы побеждали и проводили много времени вместе. Наши отношения не всегда складывались хорошо из-за личных проблем, но я об этом говорить не хочу.
Из той команды вышло много тренеров: Зеедорф, Пирло, Гаттузо, Неста… Не скажу, что они многому научились, но это был опыт. Каждый вкладывал знания в свою команду. Команды Гаттузо играют очень интенсивно и имеют отчётливую идентичность», — приводит слова Анчелотти Relevo.
«Реал» Мадрид встретится с «Валенсией» 11 января в рамках Суперкубка Испании. Матч начнётся в 22:00 мск.
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