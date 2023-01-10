Себастьен Аллер вышел на поле впервые после операции

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер вышел на поле впервые после операции по удалению злокачественной опухоли.

Футболист вышел на поле на 74-й минуте товарищеского матча с «Фортуной» из Дюссельдорфа. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Боруссии» Дортмунд. Аллер не отметился результативными действиями.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом 2022 года. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. После перехода у нападающего была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Аллер прошёл курс химиотерапии и перенёс две операции.

В сезоне-2021/2022 форвард принял участие в 43 играх за «Аякс», забил 34 гола и отдал девять результативных передач.