«Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости об обмене Алберто на Ренана и Ду Кейроса

Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. В обратную сторону отправился защитник Роберт Ренан, подписавший контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с «Зенитом» на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

«Зенит» получит 50% от следующей продажи Юри Алберто. Бразилец стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в январе 2022 года. После сезона-2021/2022 Алберто отправился на правах аренды в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Аренда Ивана была досрочно прекращена, Мантуан останется как минимум до лета 2023 года.