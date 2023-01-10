«Зенит» объявил об уходе бразильского вратаря Ивана Куарежмы
Поделиться
Вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступавший на правах аренды за «Зенит», досрочно покинул российскую команду и продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.
«Зенит» и «Коринтианс» на определённых условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном — вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Иван станет игроком «Васко да Гама» на правах аренды с правом выкупа, хотя агент бразильского футболиста сообщал, что Куарежма продолжит играть за «Зенит». Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/2023.
В четырёх матчах Фонбет Кубка России Иван Куарежма пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль».
Комментарии
- 10 января 2023
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
20:49
-
20:40
-
20:22
-
20:20
-
20:13
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:07
-
19:00
-
18:48
-
18:37
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:04
-
18:02
-
18:01
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:30
Партнерский контент