«Зенит» объявил об уходе бразильского вратаря Ивана Куарежмы

Вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма, выступавший на правах аренды за «Зенит», досрочно покинул российскую команду и продолжит карьеру в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.

«Зенит» и «Коринтианс» на определённых условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном — вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Иван станет игроком «Васко да Гама» на правах аренды с правом выкупа, хотя агент бразильского футболиста сообщал, что Куарежма продолжит играть за «Зенит». Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/2023.



В четырёх матчах Фонбет Кубка России Иван Куарежма пропустил пять мячей и дважды сыграл «на ноль».