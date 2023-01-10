Франко Камоцци высказался о пропуске Квинси Промесом первого сбора «Спартака»
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Квинси Промес пропустит тренировочный сбор команды в ОАЭ.
«Не знаю всех тонкостей ситуации с Промесом. Но сам факт, что Квинси пропустит тренировочный сбор команды — это плохая новость для «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее сообщалось, что власти ОАЭ могут экстрадировать Промеса в Нидерланды в рамках сотрудничества стран. Промес по-прежнему участвует в судебном заседании на родине.
31-летний Промес в 23 матчах нынешнего сезона забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Промес побывал на тренировке детского «Спартака». Видеоролик:
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