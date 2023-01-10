Анчелотти — о матче с «Валенсией»: трофеи важны для нашего клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Валенсией» в рамках Суперкубка Испании.
«Трофеи важны для нашего клуба. В прошлом году успех в данном соревновании придал нам уверенности, желания бороться. Я надеюсь, что в этот раз произойдёт то же самое. Нужно хорошо подготовиться и качественно сыграть против «Валенсии», чтобы получить возможность вернуться домой с очередным трофеем.
То, что мы будем не в лучшей форме на данном этапе сезона, было ожидаемо. Но сигналы, которые я получал на тренировках, позитивные. Игра с «Вильярреалом» удивила меня, я увидел другую команду. Нам нужно всё делать правильно, в частности защищаться, потому что это нам не очень хорошо удавалось. Надо поработать. Но эта команда знает, как защищаться на высоком уровне, защищаться лучше, чем в игре с «Вильярреалом», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
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