Источник: Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и перейти во «Фламенго». Об этом сообщает Jornal Fla в «Твиттере». Ранее московский клуб сообщил, что колумбиец пропускает начало сборов команды по согласованию с тренерским штабом.
По сведениям источника, «Фламенго» рассматривает 24-летнего Карраскаля в качестве плана «Б» в случае неудачи с подписанием Хуана Кинтеро.
Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
В чемпионате России ЦСКА в 17 матчах набрал 29 очков и ушёл на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы. В 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром».
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