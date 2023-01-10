Червиченко: Нидерланды могут вынести Промесу пакостный вердикт, чтобы «Спартак» пострадал

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о преследовании игрока красно-белых Квинси Промеса со стороны голландских властей.
«Нидерланды сейчас входят в десятку самых русофобских стран Европы. Ими руководит не чувство справедливости и наказания виновного — просто хотят насрать России в лице российского футбольного клуба. Они спокойно могут воспользоваться ситуацией и вынести Промесу пакостный вердикт, чтобы «Спартак» пострадал. Такое вполне возможно. Если в клубе действительно просчитали ситуацию и сыграли наперёд — молодцы! Правильно делают, что оставляют Промеса в Москве. Нормальная ситуация. Думаю, что на Квинси это никак не повлияет. Он относится к тому числу игроков, которым всё равно — есть сборы или нет их. Голландец в любом случае отлично сыграет в свой футбол», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 января 2023
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