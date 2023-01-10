Спортдиректор «Крыльев» Корниленко прокомментировал получение лицензии PRO

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о получении лицензии PRO-UEFA.
«Всё это время я был рядом с тренерской деятельностью. Во время игровой карьеры получил категорию А и затем поступил на категорию Prо. Это мои цели, моё развитие. Позади 2,5 года интересной учёбы. Хочу поблагодарить всех педагогов, всех, кто принимал участие в процессе обучения — он был организован очень профессионально, на высоком уровне. Это было прекрасное время.
Отмечу, что даже в должности спортивного директора полученные мною знания очень полезны. Мы работаем с Игорем Витальевичем Осинькиным, постоянно обсуждаем множество разных вопросов. Это прекрасный тренер, у которого есть чему поучиться. Футбол постоянно развивается, и нужно развиваться вместе с этой замечательной игрой. Сегодня я тружусь на благо «Крыльев Советов» и хочу быть полезным нашему клубу», — приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.
- 10 января 2023
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