Мостовой — об обмене «Зенита»: многие не знают, кто такой Юри Алберто. Вот Ловрен — потеря

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал обмен футболистами, которые совершили «Зенит» и «Коринтианс». В Россию переедут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, в обратном направлении — форвард Юри Алберто.

«Многие даже не знают, кто такой Юри Алберто. Несколько игр сыграл и уехал — не оставил никакого впечатления. Но нападающий хороший. Правда, ничего не сделал для «Зенита».



Не могу сказать, что это потеря для «Зенита». Вот Ловрен — это потеря. Однозначно! Если они хорошего защитника не возьмут, то конкуренты только рады будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее «Зенит» объявил о продаже Деяна Ловрена в «Лион».