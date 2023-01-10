Мостовой — об обмене «Зенита»: многие не знают, кто такой Юри Алберто. Вот Ловрен — потеря
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал обмен футболистами, которые совершили «Зенит» и «Коринтианс». В Россию переедут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос, в обратном направлении — форвард Юри Алберто.
«Многие даже не знают, кто такой Юри Алберто. Несколько игр сыграл и уехал — не оставил никакого впечатления. Но нападающий хороший. Правда, ничего не сделал для «Зенита».
Не могу сказать, что это потеря для «Зенита». Вот Ловрен — это потеря. Однозначно! Если они хорошего защитника не возьмут, то конкуренты только рады будут», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, ранее «Зенит» объявил о продаже Деяна Ловрена в «Лион».
Комментарии
- 10 января 2023
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:20
-
22:11
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:12
-
21:07
-
21:02
-
20:49
-
20:40
-
20:22
-
20:20
-
20:13
-
20:02
-
20:00
-
19:46
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:17
-
19:07
Партнерский контент