Юри Алберто попрощался с «Зенитом» на русском языке
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто, который официально стал игроком «Коринтианса», попрощался с российской командой в соцсетях.
«Спасибо, «Зенит», — написал Алберто в одной из соцсетей.
Сегодня, 10 декабря, «Зенит» объявил об обмене 21-летнего бразильского нападающего на защитника Роберта Ренана и полузащитника Де Кейроса. «Зенит» получит 50% с последующей продажи Алберто. Первую половину сезона-2022/2023 Алберто отыграл за «Коринтианс» на правах аренды, забив в 28 матчах 11 голов и отдал две результативные передачи.
За «Зенит» Алберто играл с января 2022 года. В 15 матчах за команду он забил шесть голов и отметился четырьмя результативными передачами.
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