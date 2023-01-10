За «МЮ» дебютирует 17-летний футболист

17-летний полузащитник Коби Майну попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Чарльтон Атлетик» в рамках четвертьфинала Кубка Английской лиги.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Хитон, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Фред, Дало, Энтони, Эланга, Мактоминей, Гарначо, Майну.

Игра начнётся в 23:00 по московскому времени. Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл в Кубке лиги «Астон Виллу» со счётом 4:2 и «Бёрнли» со счётом 2:0. «Чарльтон Атлетик» вышел в четвертьфинал, обыграв «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1, 5:3 по пенальти), «Уолсолл» (1:0), «Стивенэйдж» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Брайтон» (0:0, 4:3 по пенальти).

В рамках 1/4 финала Кубка лиги состоятся также матчи «Ноттингем» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» — «Лестер».