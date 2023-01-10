Непомнящий: Роналду продлил себе безбедное существование. Взял и ушёл из большого футбола

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал уход португальского нападающего Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср».
«Я уже давно отвык удивляться футбольным новостям. Но больше всего в 2023 году меня поразил переход Роналду в «Аль-Наср». Он взял и ушёл из большого футбола. Роналду не сможет поднять футбол в Саудовской Аравии. Португалец просто продлил себе своё — это его право. Я чуть-чуть разочарован решением уйти туда», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Также нападающий будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
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