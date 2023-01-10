Булыкин — о Промесе: если пропустит лишь первый сбор, это не слишком повлияет на игру

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о возможном пропуске форварда «Спартака» Квинси Промеса тренировочного сбора команды в ОАЭ.

«Если футболист отсутствует только на первом сборе, то это не слишком сильно повлияет на игру команды. Но, конечно, это скажется. А если Промес пропустит и второй сбор, то ему будет сложнее. Те, кто полностью пропускают предсезонную подготовку, как правило, не очень хорошо себя проявляют в сезоне. У них возникают проблемы во взаимодействии с партнёрами. Поэтому обязательно нужно поучаствовать в сборах, чтобы наладить связи и не выпасть из физической формы», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Промес на русском поблагодарил Брызгалова за подаренную футболку. Видеоролик: