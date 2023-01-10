Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Карраскаля прокомментировал информацию о желании Хорхе приостановить контракт с ЦСКА

Агент Карраскаля прокомментировал информацию о желании Хорхе приостановить контракт с ЦСКА
Комментарии

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, опроверг информацию о желании колумбийского футболиста приостановить контракт с командой. Ранее сообщалось, что хавбек намерен воспользоваться правилом ФИФА и перейти во «Фламенго».

«Нет, это неправда», — приводит слова агента Карраскаля «РБ Спорт».

24-летний Карраскаль стал игроком ЦСКА в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

В чемпионате России ЦСКА в 17 матчах набрал 29 очков и ушёл на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы. В 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

Новость по теме
Источник: Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023