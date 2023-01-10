Гаттузо отреагировал на слова Анчелотти о взаимоотношениях с ним
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо отреагировал на слова тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти о том, что взаимоотношениям с ним мешали личные проблемы.
«Когда я пришёл тренировать «Наполи», пресса и телевидение говорили о том, что команда хороша, и возникла проблема. Но он знает, что я его очень уважаю. Это была рабочая проблема. Речь идёт об одном из лучших тренеров мира. Что касается меня лично, в человеческом и футбольном плане, я очень уважаю его», — приводит слова Гаттузо Marca.
11 января команды Гаттузо и Анчелотти встретятся друг с другом в рамках Суперкубка Испании. Матч начнётся в 22:00 мск. В чемпионате Испании мадридский «Реал» располагается на второй строчке, а «Валенсия» — на 11-й.
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