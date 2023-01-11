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«Зенит» лучше «ПСЖ» и «Манчестер Сити» по среднему количеству голов за матч в сезоне

«Зенит» лучше «ПСЖ» и «Манчестер Сити» по среднему количеству голов за матч в сезоне
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47 голов в 17 матчах Российской Премьер-Лиги помогли «Зениту» занять седьмое место среди клубов топ-20 лиг по средней результативности за матч (2,76). Об этом сообщает канал The Sweeper в «Твиттере».

Лучшую результативность в топ-лигах Европы показывает мюнхенская «Бавария» (3,27 гола за игру). Далее идёт чешская «Славия» (3,19), в тройке — шотландский «Селтик» (3,10).

Топ-10 по средней результативности клубов в топ-20 лиг:

1. «Бавария» (3,27)
2. «Славия» (3,19)
3. «Селтик» (3,10)
4. «Динамо» Загреб (3)
5. «Аякс» (3)
6. «ПСВ Эйндховен» (2,80)
7. «Зенит» (2,76)
8. «ПСЖ» (2,71)
9. «Манчестер Сити» (2,65)
10. «Ред Стар» Белград (2,63)

Юрий Газинский — о несостоявшихся трансферах в «Зенит» и «Спартак». Видеоролик:

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