«Зенит» лучше «ПСЖ» и «Манчестер Сити» по среднему количеству голов за матч в сезоне

47 голов в 17 матчах Российской Премьер-Лиги помогли «Зениту» занять седьмое место среди клубов топ-20 лиг по средней результативности за матч (2,76). Об этом сообщает канал The Sweeper в «Твиттере».

Лучшую результативность в топ-лигах Европы показывает мюнхенская «Бавария» (3,27 гола за игру). Далее идёт чешская «Славия» (3,19), в тройке — шотландский «Селтик» (3,10).



Топ-10 по средней результативности клубов в топ-20 лиг:



1. «Бавария» (3,27)

2. «Славия» (3,19)

3. «Селтик» (3,10)

4. «Динамо» Загреб (3)

5. «Аякс» (3)

6. «ПСВ Эйндховен» (2,80)

7. «Зенит» (2,76)

8. «ПСЖ» (2,71)

9. «Манчестер Сити» (2,65)

10. «Ред Стар» Белград (2,63)



Юрий Газинский — о несостоявшихся трансферах в «Зенит» и «Спартак». Видеоролик: