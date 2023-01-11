Вратарь Иван Куарежма трогательно попрощался с «Зенитом»

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма, выступавший за команду на правах аренды, попрощался с клубом после возвращения в «Коринтианс».

«Моё время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но получил большой опыт обучения.



Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную.



Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека. Спасибо, «Зенит»! — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале.