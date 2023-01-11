Экс-сотрудницы FFF дали показания против Ле Гре

Бывшие сотрудницы Федерации футбола Франции дали показания против главы организации Ноэля Ле Гре. Об этом сообщает France Bleu со ссылкой на Radio France.

В ходе разбирательства одна из женщин, работавшая на руководящей должности, показала переписку, в которой президент федерации звал её поужинать, и отдельные сообщения, завершавшиеся фразой «Целую тебя». Также она сообщила о неоднократных вечерних звонках – после 22 и даже 23 часов.



Другая бывшая сотрудница рассказала, как в ходе одной из официальных поездок Ле Гре клал ей руку на бедро и предлагал носить юбку. Также она отметила, что помощник Ле Гре рекомендовал не принимать предложение встретиться после обеда, поскольку Ноэль был пьян. На уточняющий вопрос о том, насколько часто глава FFF находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, она ответила: «Я не видела, чтобы он шатался по коридорам, но он и не каждый день приходил в федерацию».



Также одна из сотрудниц сообщила о «неприличном предложении», поступившем ей от Ле Гре, от которого удалось отказаться «благодаря опытности».