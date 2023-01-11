Юри Алберто: очень рад остаться в «Коринтиансе»
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Покинувший петербургский «Зенит» нападающий Юри Алберто заявил, что рад продолжить карьеру в Бразилии.
«Очень рад остаться в «Коринтиансе». Я во многом отождествлял себя с клубом и хотел остаться. Знаю, клуб приложил много усилий для того, чтобы эти переговоры завершились благополучно, и я просто хочу отпраздновать это и доставить много радости этим невероятным болельщикам», — приводит слова Алберто сайт «Коринтианса».
«Зенит» получит 50% от следующей продажи Юри Алберто. Бразилец стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в январе 2022 года. В 15 матчах за команду он забил шесть голов и отметился четырьмя результативными передачами. После сезона-2021/2022 Алберто отправился на правах аренды в «Коринтианс».
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