В ЦСКА отреагировали на информацию о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о желании полузащитника Хорхе Карраскаля приостановить контракт с командой.
«Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.
Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 0:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, две пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в бразильских медиа появилась информация, что Карраскаль намерен воспользоваться этой опцией, чтобы уйти во «Фламенго». Позднее агент футболиста также опроверг эти слухи.
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