Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА отреагировали на информацию о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом

В ЦСКА отреагировали на информацию о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о желании полузащитника Хорхе Карраскаля приостановить контракт с командой.

«Хорхе ещё летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в ФИФА предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.

Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 0:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, две пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в бразильских медиа появилась информация, что Карраскаль намерен воспользоваться этой опцией, чтобы уйти во «Фламенго». Позднее агент футболиста также опроверг эти слухи.

Новость по теме
Источник: Хорхе Карраскаль намерен приостановить контракт с ЦСКА и уйти во «Фламенго»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023