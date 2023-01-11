«Боруссия» хочет получить за Беллингема до € 150 млн за трансфер игрока в «Реал»

Стали известны требования «Боруссии» по трансферу Джуда Беллингема.
Как сообщает журналист Карлос Карпио, клуб из Дортмунда хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро без учета бонусов. Полная сумма должна составить € 120-150 млн.
Об этих требованиях знают представители «Реала» – мадридцы хотят подписать англичанина летом этого года.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:
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