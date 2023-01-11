Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» хочет получить за Беллингема до € 150 млн за трансфер игрока в «Реал»

«Боруссия» хочет получить за Беллингема до € 150 млн за трансфер игрока в «Реал»
Комментарии

Стали известны требования «Боруссии» по трансферу Джуда Беллингема.

Как сообщает журналист Карлос Карпио, клуб из Дортмунда хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро без учета бонусов. Полная сумма должна составить € 120-150 млн.

Об этих требованиях знают представители «Реала» – мадридцы хотят подписать англичанина летом этого года.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

После 15 туров «шмели» занимают шестое место в национальном первенстве. Команда Эдина Терзича набрала 25 очков.

Новость по теме
«Реал» готов заплатить более € 120 млн за Беллингема

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023