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Мбаппе ещё может перейти в «Реал», если игрок снизит финансовые требования

Мбаппе ещё может перейти в «Реал», если игрок снизит финансовые требования
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Французский нападающий Килиан Мбаппе еще может продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает журналист Карлос Карпио, форвард «ПСЖ» по-прежнему намерен перейти именно в мадридский клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.

Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. В финале Мбаппе оформил хет-трик.

Мбаппе выходил на поле 16 раз в чемпионате Франции этого сезона, отличился 13 раз и оформил два голевых паса.

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