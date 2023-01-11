Мбаппе ещё может перейти в «Реал», если игрок снизит финансовые требования

Французский нападающий Килиан Мбаппе еще может продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».



Как сообщает журналист Карлос Карпио, форвард «ПСЖ» по-прежнему намерен перейти именно в мадридский клуб.



Президент «Реала» Флорентино Перес не станет отказываться от подписания француза, если тот предложит свои услуги в будущем, снизив при этом финансовые требования.



Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».



На минувшем мировом первенстве Килиан забил восемь голов в семи матчах и отдал одну результативную передачу. В финале Мбаппе оформил хет-трик.



Мбаппе выходил на поле 16 раз в чемпионате Франции этого сезона, отличился 13 раз и оформил два голевых паса.

Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка: