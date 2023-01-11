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«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей с разницей в 17 мячей

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей с разницей в 17 мячей
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«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до восьми матчей.

Манкунианцы победили во всех встречах начиная с 10 ноября. Обыграны «Астон Вилла» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бёрнли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0), «Эвертон» (3:1), «Чарльтон» (3:0).

Разница мячей при этом составляет 21:4

В следующем матче «МЮ» примет «Манчестер Сити» в рамках АПЛ 14 января.

Команда Эрика тен Хага сегодня разгромила «Чарльтон» (3:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Ранее «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке лиги «Астон Виллу» и «Бёрнли». «Чарльтон Атлетик» дошёл до четвертьфинала, обыграв «Куинз Парк Рейнджерс» (1:1, 5:3 по пенальти), «Уолсолл» (1:0), «Стивенидж» (1:1, 5:4 по пенальти) и «Брайтон» (0:0, 4:3 по пенальти).

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