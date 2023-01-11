Артём Карпукас: Галактионов соответствует тенденциям, на его футбол приятно смотреть

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о главном тренере команды Михаиле Галактионове.
«У него современные игровые требования. Он соответствует тенденциям футбола, у нас молодой состав. Думаю, все будет хорошо.
Очень мало времени прошло, нельзя сравнивать с другими наставниками клуба. Но по молодежной сборной могу сказать, что я всегда был впечатлен, во что играет команда. Даже если не брать результат, на игру всегда было приятно посмотреть.
Если мы будем показывать хорошую игру, то будет и результат», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».
Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).
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