Артём Карпукас: Галактионов соответствует тенденциям, на его футбол приятно смотреть

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о главном тренере команды Михаиле Галактионове.



«У него современные игровые требования. Он соответствует тенденциям футбола, у нас молодой состав. Думаю, все будет хорошо.



Очень мало времени прошло, нельзя сравнивать с другими наставниками клуба. Но по молодежной сборной могу сказать, что я всегда был впечатлен, во что играет команда. Даже если не брать результат, на игру всегда было приятно посмотреть.



Если мы будем показывать хорошую игру, то будет и результат», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).

