Рашфорд стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» за 13 лет, забившим в 8 домашних встречах

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал первым футболистом манкунианцев за 13 лет, которому удалось забить в 8 домашних играх подряд.
В ночь с 10 на 11 января завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Чарльтон». Поединок начался в 23:00 мск. Подопечные Эрика тен Хага одержали разгромную победу со счётом 3:0.
25-летний англичанин оформил дубль в этом противостоянии, выйдя на замену на 60-й минуте. Предыдущим игроком «красных дьяволов», которому удавалось сделать это, был Уэйн Руни в 2010 году.
Маркус Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он забил 13 голов и отдал 6 ассистов в 24 матчах за команду.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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