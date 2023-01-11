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Лепсая – о потенциальном новичке «Спартака» Дуарте: он недаром получил прозвище «Осьминог»

Лепсая – о потенциальном новичке «Спартака» Дуарте: он недаром получил прозвище «Осьминог»
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Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая высказался о потенциальном новичке московского «Спартака» – защитнике Алексисе Дуарте.

«Он был в шорт-листе еще у двух российских клубов. Думаю, в перспективе Дуарте способен вырасти в большого центрального защитника. Парагвайские защитники – это бренд на континенте. Уверен, уже с нового цикла он заиграет в сборной и в ближайшем будущем они с Фернандесом составят пару центральных защитников в сборной, вытесняя потихоньку стареющих Гомеса и Бальбуэну.

Из слабых сторон Дуарте – не самая высокая скорость, некоторая тянучесть, не идеальный выход из обороны. Но при этом он цепкий, достаточно подкован тактически, неуступчив, вязок, отлично играет на втором этаже. Недаром получил прозвище «Осьминог», — приводит слова Лепсаи Metaratings.

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