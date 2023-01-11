Артем Карпукас: Пиняев еще с самого детства оставил о себе хорошие впечатления
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о новичках команды Максиме Глушенкове и Сергее Пиняеве.
«Я с ними знаком еще по академии «Локомотива». Поздоровался с ними, но пообщаться еще не получилось.
Я Пиняева запомнил, потому что он пришел совсем в раннем возрасте. У нас в академию зачисляют с 11 лет, а он был еще младше, его даже в школу нельзя было зачислить. Он на два года младше, иногда ходили в один класс и сидели с ним чуть ли не за одной партой. Там познакомились, он оставил хорошие впечатления с самого детства. Впечталение? Не по годам серьезный молодой человек. Не только по отношению к футболу, но и по человеческим качествам», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».
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