Несколько команд из Испании проявляют интерес к Обамеянгу

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамянг, который недавно перешёл в стан лондонцев, может сменить клубную прописку уже зимой 2023 года.
Как утверждает Daily Mail, несколько испанских клубов интересуются 33-летним футболистом, а переход Жоау Феликса может существенно уменьшить шансы габонца на попадание в стартовый состав и оказать существенное влияние на возможный переход. Отмечается, что среди этих команд присутствует мадридский «Атлетико», что может означать потенциальный арендный обмен между клубами.
Напомним, что Обамеянг перешёл в «Челси» в преддверии этого сезона из «Барселоны». В составе лондонцев Пьер-Эмерик сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Дембеле подвинул скамейку «Барсы», чтобы сесть с Обамеянгом. Видеоролик:
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