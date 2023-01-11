Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев выразил своё мнение по поводу пропуска сборов «Спартака» Промесом

Ловчев выразил своё мнение по поводу пропуска сборов «Спартака» Промесом
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном пропуске тренировочных сборов столичного клуба вингером Квинси Промесом.

«Не кажется ли, что это связано с уголовным делом в Нидерландах? Промес, видимо, боится выезжать из России, так как его могут арестовать. Во все времена игроки ездили с командой на сборы: и с болезнью, и с травмой, даже занимаясь по индивидуальной программе. Создаётся впечатление, что это может быть связано с уголовным преследованием.

Я никогда не был под следствием, поэтому мне тяжело сказать, тем более мы не знаем, насколько там всё серьёзно. Значит, до конца своей жизни он должен оставаться в России, но если там действительно что‑то нарушено, то от правосудия всё равно никуда не денешься. Честно говоря, не верю в то, что это правда, так как знаю Промеса. С ним никогда не было нареканий, поэтому мне трудно поверить, что он кому‑то угрожал расправой. На Западе сильно изменился мир, откровенно говоря.

На физической может не сказаться, а вот на игровой — вполне возможно. В мой первый год в «Спартаке», когда мы стали чемпионами СССР, Геннадий Логофет говорил: «Давайте будем набирать форму за счёт игр». Действительно, лучше матчей ничего для набора формы нет, тем более Промес небольшой, координированный, невысокий игрок, ему легче набирать игровые кондиции», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

«Нужна ли эта поездка, чтобы рисковать жизнью?» У Промеса в «Спартаке» новые проблемы «Нужна ли эта поездка, чтобы рисковать жизнью?» У Промеса в «Спартаке» новые проблемы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023