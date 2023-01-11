Ловчев выразил своё мнение по поводу пропуска сборов «Спартака» Промесом

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном пропуске тренировочных сборов столичного клуба вингером Квинси Промесом.



«Не кажется ли, что это связано с уголовным делом в Нидерландах? Промес, видимо, боится выезжать из России, так как его могут арестовать. Во все времена игроки ездили с командой на сборы: и с болезнью, и с травмой, даже занимаясь по индивидуальной программе. Создаётся впечатление, что это может быть связано с уголовным преследованием.



Я никогда не был под следствием, поэтому мне тяжело сказать, тем более мы не знаем, насколько там всё серьёзно. Значит, до конца своей жизни он должен оставаться в России, но если там действительно что‑то нарушено, то от правосудия всё равно никуда не денешься. Честно говоря, не верю в то, что это правда, так как знаю Промеса. С ним никогда не было нареканий, поэтому мне трудно поверить, что он кому‑то угрожал расправой. На Западе сильно изменился мир, откровенно говоря.



На физической может не сказаться, а вот на игровой — вполне возможно. В мой первый год в «Спартаке», когда мы стали чемпионами СССР, Геннадий Логофет говорил: «Давайте будем набирать форму за счёт игр». Действительно, лучше матчей ничего для набора формы нет, тем более Промес небольшой, координированный, невысокий игрок, ему легче набирать игровые кондиции», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».