Непомнящий: очень переживаю за «Торпедо». Безумно расстроюсь, если клуб вылетит из РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что очень расстроится, если столичное «Торпедо» по итогам нынешнего сезона отечественного чемпионата не сумеет остаться в нём.

«Главная интрига РПЛ — кто вылетит, а именно — останутся ли «Торпедо» и «Локомотив». Очень переживаю за «Торпедо». Безумно расстроюсь, если клуб вылетит из РПЛ. Я половину своей жизни переживал, что они играли в Первой лиге», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Торпедо» завершило первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Андрея Талалаева набрали шесть очков после 17 проведённых встреч. В 1-м туре после зимней паузы «Торпедо» в гостях сыграет с «Краснодаром».