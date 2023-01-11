Борис Игнатьев: я — непрофессиональный болельщик. Не получаю радости от побед команд в РПЛ
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не болеет за команды Российской Премьер-Лиги.
«Честно говоря, я — непрофессиональный болельщик. Не поддерживаю клубы РПЛ — болею за качество футбола. Мне больше импонирует происходящее на футбольном поле: достижения или определённые вещи, которые демонстрируют футболисты, Из этих положительных моментов складывается командное взаимопонимание и сама игра.
Не играет роли, за кем слежу — «Крылья Советов» с их искромётной игрой или «Спартак» с квалифицированной группой футболистов. Не получаю радости от побед команд в РПЛ: я больше получаю удовлетворение от проделанного на футбольном поле», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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