Борис Игнатьев: я — непрофессиональный болельщик. Не получаю радости от побед команд в РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не болеет за команды Российской Премьер-Лиги.



«Честно говоря, я — непрофессиональный болельщик. Не поддерживаю клубы РПЛ — болею за качество футбола. Мне больше импонирует происходящее на футбольном поле: достижения или определённые вещи, которые демонстрируют футболисты, Из этих положительных моментов складывается командное взаимопонимание и сама игра.



Не играет роли, за кем слежу — «Крылья Советов» с их искромётной игрой или «Спартак» с квалифицированной группой футболистов. Не получаю радости от побед команд в РПЛ: я больше получаю удовлетворение от проделанного на футбольном поле», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.