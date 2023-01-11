Защитник «Динамо» Даса признался, что нигде не встречал такого холода, как в России

Израильский легионер «Динамо» Эли Даса заявил, что находится под впечатлением от московских морозов, а также выделил лучших футболистов в составе оппонентов бело-голубых.
Защитник перебрался в «Динамо» из голландского «Витесса» в сентябре 2022 года. За столичный клуб Даса, которому в декабре исполнилось 30 лет, провёл 13 игр.
«Да, для меня это первый опыт русской зимы. Такого холода ещё не встречал. В Голландии, где играл раньше, самая низкая температура была минус 5. С другой стороны, это хороший опыт. Да и мы здесь долго не будем, а уедем на сборы.
В «Динамо» все хорошие игроки. Если говорить про соперников, то (спартаковец Куинси) Промес выглядит хорошо. Знаю его ещё по чемпионату Голландии. Сильный футболист. Также есть заметные игроки в «Зените» и других командах. В России много хороших футболистов, — цитирует израильтянина «Матч ТВ».
Первый сбор «Динамо» состоится 12–22 января в Абу Даби, второй и третий — в Белеке (Турция) c 26 января по 6 февраля и 10–17 февраля.
«Динамо» с 29 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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