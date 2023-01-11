Руслан Нигматуллин: смерть Пеле не оставила меня равнодушным в наступившем 2023 году

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что его оставило неравнодушным в 2023 году.
«Не могу сказать, что удивило на новогодних праздниках. Драматические события конца 2022-го и начала нового года — смерти Пеле и других легенд футбола: Михайловича и Виалли. Это то, что меня очень сильно тронуло и не оставило равнодушным на данный момент в наступившем 2023 году», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Заболевание было выявлено у него осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Позже появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Король футбола скончался в четверг, 29 декабря.
- 11 января 2023
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