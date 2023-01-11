Месси близок к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к продлению соглашения с клубом, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Сообщается, что новый контракт будет подписан до 2024 года с опцией пролонгации ещё на один. Знаменитый форвард будет зарабатывать € 40 млн.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. Действующее соглашение Месси с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла сборную Франции в серии пенальти, Лионель стал победителем чемпионата мира — 2022. Аргентинца также признали лучшем игроком мирового первенства. По ходу турнира он отметился семью точными ударами и тремя ассистами.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик: