Месси близок к тому, чтобы продлить контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к продлению соглашения с клубом, сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Сообщается, что новый контракт будет подписан до 2024 года с опцией пролонгации ещё на один. Знаменитый форвард будет зарабатывать € 40 млн.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 14 результативных передач. Действующее соглашение Месси с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины, которая в финале турнира обыграла сборную Франции в серии пенальти, Лионель стал победителем чемпионата мира — 2022. Аргентинца также признали лучшем игроком мирового первенства. По ходу турнира он отметился семью точными ударами и тремя ассистами.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира. Видеоролик:
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