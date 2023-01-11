Вильсон Изидор отказывается переходить в ПАОК. Нападающий полетел на сборы с «Локомотивом»

Нападающий Вильсон Изидор отказывается переходить в ПАОК из «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Из-за отказа Изидора «Локомотив» всё-таки решил взять форварда на сборы. Хотя ещё несколько дней назад француз не брал трубки и не выходил на связь с московским клубом», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Изидор принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу.



Напомним, после 17 туров московский «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 13 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42).