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Источник: «Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Хетафе» Максимовича

Источник: «Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Хетафе» Максимовича
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Московский «Спартак» отказался от идеи приобретения полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартак» посчитал завышенными требования со стороны испанского клуба, поэтому заблокировал сделку. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Хетафе» отклонил предложение красно-белых по Максимовичу в размере € 4 млн и требовал за игрока € 5,5 млн.

Отмечается, что селекция «Спартака» работает над другими кандидатурами на позицию опорного полузащитника.

В текущем сезоне Максимович провёл за «Хетафе» 12 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В 2013 году полузащитник в составе сборной Сербии U19 выиграл чемпионат Европы, а в 2015-м стал чемпионом мира в категории U20.

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