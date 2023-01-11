Источник: «Спартак» отказался от трансфера полузащитника «Хетафе» Максимовича

Московский «Спартак» отказался от идеи приобретения полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, «Спартак» посчитал завышенными требования со стороны испанского клуба, поэтому заблокировал сделку. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Хетафе» отклонил предложение красно-белых по Максимовичу в размере € 4 млн и требовал за игрока € 5,5 млн.

Отмечается, что селекция «Спартака» работает над другими кандидатурами на позицию опорного полузащитника.



В текущем сезоне Максимович провёл за «Хетафе» 12 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В 2013 году полузащитник в составе сборной Сербии U19 выиграл чемпионат Европы, а в 2015-м стал чемпионом мира в категории U20.