Шунин: «Зенит» и «Спартак» не потеряли игроков в этой ситуации. Остальные серьёзно ослабли

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о подготовке ко второй части сезона-2022/2023 и целях московской команды. Также голкипер оценил уровень «Зенита», который, по его мнению, сейчас особенно силён.

«Какие ожидания от второй части чемпионата? Сейчас нужно грамотно подготовиться. У нас не всегда получается хорошо провести вторую половину сезона. Поэтому самое важное для нас — это подготовка.

У нас отличный тренерский штаб. Главное — начать с победы в первых матчах и не слишком заострять внимание на результатах на сборах. Потому что там команда будет под нагрузками. Мы все хотим выигрывать трофеи. Впереди Кубок и чемпионат России — вот две задачи и цели.

«Зенит» — это другой уровень? «Зенит» показывает это игрой. Они всегда очень сильны, а сейчас тем более. Наверное, есть пара команд, которые практически не потеряли футболистов в данной ситуации, — «Зенит» и «Спартак». Остальные довольно серьёзно ослабли. Место «Зенита» в таблице всё показывает, хотя они каждый год так выступают», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».