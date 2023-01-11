Полузащитник «Спартака» Мартинс рассказал о состоянии после травмы в первой части сезона
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в первой части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Отпуск прошёл нормально. Как моё здоровье после травмы? Всё хорошо», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, Мартинс получил травму бедра в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2) и выбыл на длительный срок. В нынешнем сезоне футболист принял участие в восьми матчах чемпионата России, забил гол и отдал две результативные передачи.
Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
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